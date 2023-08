PSG ‍: Kylian Mbappé, le Qatar refuse cette humiliation

Dans : PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé enflamme le mercato du PSG alors que le Real Madrid n’a toujours pas transmis d’offre pour recruter l’attaquant de 24 ans, lequel a de son côté annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat.

Le mois d’août va rimer avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi a été très clair en indiquant que l’international français devait accepter de prolonger au-delà de juin 2024 ou de partir dès cet été. Kylian Mbappé a d’ores et déjà annoncé qu’il n’avait aucunement l’intention de signer un nouveau contrat avec le PSG et pour l’instant, le Real Madrid n’a pas transmis la moindre proposition officielle pour débaucher l’ex-attaquant de l’ASM du Paris Saint-Germain. Autant dire qu'à l'heure actuelle, le Qatar est coincé et brandit la menace d’une mise à l’écart tout au long de la saison pour Kylian Mbappé.

De son côté, le Real Madrid regarde attentivement le feuilleton et n’a aucun intérêt à se précipiter. S’il est probable que Florentino Pérez dégaine une offre à la fin du mois d’août, le montant de celle-ci sera décisif pour faire craquer ou non le PSG. Sur l’antenne de RMC dans l’After Foot, Thibaut Leplat a évoqué le sujet et pour lui, le Qatar refusera de se faire humilier avec une vente à prix low-cost pour Kylian Mbappé, dont la valeur marchande devra être respectée pour conclure un transfert cet été. Et cela malgré le feuilleton dont le capitaine des Bleus fait l’objet.

Le PSG refusera de vendre Mbappé à un prix ridicule

« Cela va être intéressant de voir comment Mbappé va gérer la pression que le PSG lui met dans ce dossier. Va-t-il y avoir un faux pas de sa part ? Le débat sur la prolongation a démarré le 12 juin au moment de la lettre, on savait qu’il y aurait une réaction du Qatar. Maintenant, c’est très intéressant de voir comment il va gérer ça. Ces derniers jours, j’ai écouté les Espagnols pour savoir ce qu’ils en pensaient. Cette fois, ils sont beaucoup plus calmes et très sereins » explique le journaliste de RMC, qui a vécu de nombreuses années en Espagne, avant de poursuivre.

« Ils se disent que le « tic-tac » va dans leur sens. L’enjeu maintenant est de savoir comment les négociations vont se passer. Officiellement, il n’y a pas d’offre mais officieusement, il y a des offres, des intermédiaires. Entre ces gens-là, ça discute toujours. Tout l’enjeu est de savoir si le Real fera une grosse offre ou pas. Si le Real fait une offre à 40 millions d’euros, ce sera très mal pris par le Qatar, il y a un enjeu d’image pour le PSG qui doit se sauver la face » a analysé le consultant de l’After Foot, persuadé que si le Qatar a bien l’intention de vendre Kylian Mbappé cet été, les dirigeants du PSG ne céderont pas leur meilleur joueur à un prix ridicule. Florentino Pérez et le Real Madrid sont donc prévenus.