PSG : Neymar bloqué par Paris, Barcelone craint l'arnaque

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Bien malin celui qui ce lundi peut être certain à 100% du maillot que portera le Neymar lorsque le mercato d'été sera fermé dans toutes l'Europe. Si le FC Barcelone semble avoir repris la main, du côté du club catalan on est très loin de crier victoire. Et pour cause, le Barça s'inquiète non seulement d'un départ possible de Neymar pour le Real Madrid, ce qui serait évidemment un scénario catastrophe, mais aussi d'une décision brutale du Paris Saint-Germain de conserver la star brésilienne. Ce scénario commence à sérieusement trotter dans la tête des dirigeants barcelonais, lesquels ont des doutes sur l'attitude de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo.

Dans le quotidien sportif madrilène AS, Juan Jimenez développe cette thèse. « C’est une partie de poker dans tous les sens, et personne ne sait qui est en train de bluffer (...) Au Barça, le sentiment actuel est que le PSG n’a pas l’intention de transférer Neymar (...) Au plus haut niveau au sein de la hiérarchie du Barca, on se dit que si le PSG voulait vraiment vendre Neymar, il aurait profité du marché anglais », explique le journaliste espagnol, qui pense que Neymar n'est peut-être pas si pressé que cela de revenir en Espagne, le joueur du Paris SG ayant une très lourde ardoise, à savoir 15ME, à régler au fisc.