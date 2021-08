PSG : Kylian Mbappé et Leonardo, l'annonce fracassante !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans moins de deux semaines ce sera la fin du mercato, et la situation de Kylian Mbappé semble se clarifier peu à peu au Paris Saint-Germain. Du côté du Real Madrid, on commence à comprendre que le Qatar ne rigole pas.

Les jours passent et la date fatidique du 31 août se rapproche pour Kylian Mbappé. A moins d’un an de la fin de son contrat, et même s’il refuse pour l’instant l’idée de prolonger au Paris Saint-Germain, l’attaquant français arrivé au PSG en 2017 a de grandes chances d’aller finalement jusqu’au bout de son engagement. La semaine passée, à l’occasion de la signature de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaifi avait clairement fait savoir qu’il voulait aligner Mbappé, Neymar et Messi cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions. Et même si du côté du Real Madrid on a pensé que tout cela était du bluff, c’était une erreur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Car le Paris Saint-Germain, qu’en Espagne certains ont surnommé le « Prison Saint-Germain » suite au refus des dirigeants qataris de vendre Marco Verratti au Barça il y a quelques saisons, a décidé de prendre le risque de laisser partir Kylian Mbappé libre en 2022. Un choix que le club assume, même s’il semble un peu délirant. Ces derniers jours, l’hypothèse d’une négociation en cours entre Leonardo et Florentino Perez a circulé. Mais ce mercredi, tout cela semble avoir volé en éclats à l’initiative du directeur sportif brésilien du PSG. Ayant décidé de faire comprendre que la blague avait trop duré, Leonardo est sorti de son silence.

Leonardo a dit au vestiaire du PSG que Kylian Mbappé 🇫🇷 restera cette saison. Il l’a aussi assuré lors des négociations de transferts cet été.



Le joueur a communiqué la même chose à ses proches du groupe selon des sources du vestiaire.



(Cadena SER)https://t.co/VBWLAUFuCk — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 17, 2021

La radio espagnole Cadena Ser, très proche du Real Madrid, affirme que le dirigeant brésilien a fait savoir à plusieurs cadres du vestiaire parisien que « Kylian Mbappé restait au PSG » et que Leonardo l’avait également dit aux joueurs recrutés lors de ce mercato estival, et notamment Lionel Messi, afin de bien mettre en avant les ambitions sportives du Paris Saint-Germain. De même le média espagnol précise que Kylian Mbappé en personne aurait fait quelques confidences dans ce sens à ses plus proches amis au sein de l’effectif parisien. L’ancien monégasque aurait confirmé sa présence durant la saison 2021-2021 au PSG.

👀 Eden Hazard & Kylian Mbappe ce suivent sur Instagram Mbappe suit aussi Luka Modric et d'autres joueurs du Real Madrid pic.twitter.com/K3iRwfmLgc — Real Madrid Univers (@Real_Univers) August 17, 2021

Ces doubles annonces de Leonardo et Kylian Mbappé sont forcément arrivées aux oreilles du président du Real Madrid, lequel a compris que cette année il ne pourra pas compter sur le crack français. Mais les Madrilènes sont patients et ils savent que Mbappé est un jeune joueur, l’idée de le faire signer dans un an pour rien étant forcément synonyme d’énorme deal à l’heure où un club comme le FC Barcelone tire la langue pour faire valider le contrat de ses renforts. Il existe cependant le risque que cette saison incite éventuellement Kylian Mbappé à changer d'avis face au Paris Saint-Germain, même si le champion du monde est déterminé évoluer un jour sous le maillot des Merengue à Santiago-Bernabeu. En attendant, c'est le Parc des Princes et la Ligue 1 qui vont encore se régaler.