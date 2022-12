PSG : Kylian Mbappé est trop fort, sa place est au Real

Dans : PSG.

La presse espagnole se met en ordre de bataille dans l’espoir de récupérer Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de la saison.

A en croire les informations du journal Sport, Kylian Mbappé aimerait changer d’air à la fin de la saison. Dépité par la défaite de l’Equipe de France en finale de la Coupe du monde, l’attaquant du PSG souhaite voir autre chose et pourrait demander son départ lors du prochain mercato estival. Contrairement à ce qui a parfois été annoncé, le Real Madrid n’a pas définitivement renoncé au recrutement de l’ancien Monégasque. En effet, Florentino Pérez est toujours très attentif à la situation du meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, auteur de huit buts au Qatar. Et selon Guti, ancienne légende du Real Madrid, interrogé par El Chiringuito, il est clair que si Kylian Mbappé veut passer un cap dans sa carrière, il doit rejoindre le Real Madrid à court terme.

Guti pousse pour le transfert de Mbappé au Real

« J'ai toujours dit que les meilleurs joueurs devaient être au Real Madrid. Je suis en colère, non seulement pour le Real Madrid mais pour la Liga. Je peux comprendre que certains supporters se sentent mal parce que tout le monde imaginait qu’il était déjà là. Ça a été une très grosse déception. Mais je pense qu’au bout d’un moment, tu te rends compte que ce sont des décisions personnelles. Comment le Real Madrid va fermer la porte à un joueur si spectaculaire ? Tu ne peux pas le faire par rapport à ce qu’il peut t’apporter. Je crois que n’importe quel club aimerait l’avoir. Je crois que c’est un joueur fait pour le Real Madrid et s’il veut accomplir tout ce qu’a accompli (Lionel) Messi ou Cristiano (Ronaldo) il doit aller au Real, parce qu’il n'accomplira jamais cela au PSG » a analysé Guti sur El Chiringuito. Reste maintenant à voir si le Real et le Paris Saint-Germain parviendront à trouver un accord pour le transfert de Kylian Mbappé, également très courtisé en Angleterre, où Manchester United ou encore Liverpool lui font les yeux doux.