PSG : Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques, il entretient la flamme

Dans : PSG.

Grâce à un très pâle match nul face à la Roumanie ce lundi soir, l’équipe de France s’est qualifiée comme meilleure deuxième des trois groupes de l’Euro Espoirs, et se retrouve donc en demi-finale de la compétition.

Et cette place dans le Top4 lui permet de se qualifier également pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Même si la manière laisse totalement à désirer, le retour des Bleuets à l’événement olympique est une performance, puisque la dernière apparition remonte à 1996 et la génération Robert Pirès, Florian Maurice et compagnie.

Pour le rendez-vous japonais, qui aura lieu à partir du 22 juillet 2020, une rumeur faisait déjà état d’une éventuelle participation de Kylian Mbappé, qui sera bien évidemment en âge de le faire étant donné sa précocité. Et l’attaquant français a entretenu clairement le suspense à ce sujet, qui semblait un peu fou sachant qu’il y aura eu, avec la France notamment, l’Euro 2020 avec les A juste avant. Mais dans la foulée de la qualification des Espoirs, l’attaquant du PSG a glissé un message sur les réseaux sociaux qui démontre qu’au moins, le dossier sera étudié et que l’envie de participer à cette belle aventure olympique est là.