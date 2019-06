PSG : Kurzawa va rester à Paris, c'est lui qui le dit

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré un titre de champion de France, le Paris Saint-Germain a tout de même vécu une dernière saison contrastée.

Un championnat, une finale de Coupe de France, un huitième de finale de Ligue des Champions… Pour certains clubs français, comme l’OL ou l’OM, un tel parcours serait jugé comme fantastique. Mais pour le club de la capitale, une saison de la sorte est forcément considérée comme un échec. Car avec Neymar et Mbappé, les deux joueurs les plus chers de l'histoire, le PSG se doit de tout gagner, même sur la scène européenne. Sauf que cela n’est pas toujours possible, et Layvin Kurzawa le sait parfaitement, lui qui savoure tout de même le sacre en Ligue 1.

« C’est quelque chose d’énorme pour un joueur de gagner le championnat. En plus pour moi, d’être français et de le gagner pour une troisième fois, je n’ai pas les mots. C’est extraordinaire. Il y a eu un nouvel entraîneur, le retour des champions du monde, mais c’est vrai qu’on a attaqué ce championnat de belle manière. La fin de saison ? Il faut se retrousser les manches et foncer, ce qu’on n’a pas su faire par moment. Mais cela nous servira à l’avenir, on apprend tous les jours. Et on espère que l’année prochaine, tout se passera mieux. Il faut continuer à travailler, ne pas se laisser déborder par la déception. Après l’élimination contre Manchester, on a un peu baissé la tête parce qu’on était très déçu de ne pas avoir franchi ce palier. À nous de relever la tête et de continuer à gagner comme on a su le faire au début de cette saison », a lancé, sur le site de son club, le latéral gauche, qui jouera gros la saison prochaine, entre le PSG et l’équipe de France, sachant qu’il arrive en fin de contrat en 2020.