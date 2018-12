PSG : Kurzawa prolongé pour chauffer la place d'une future star ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Layvin Kurzawa n'a pas joué une seule seconde cette saison avec le Paris Saint-Germain, le défenseur étant blessé dès l'été, un souci qui l'a contraint à se faire opérer d'une hernie discale mi-septembre. De retour dans le groupe de Thomas Tuchel lors des deux derniers matches de Ligue 1, Layvin Kurzawa sait cependant que le PSG ne veut pas se séparer de lui dans l'immédiat. En effet, selon L'Equipe, alors que son contrat s'achève dans un peu plus d'un an, le latéral gauche du Paris SG a reçu une offre de prolongation de deux années, ce qui porterait alors son engagement avec le club de la capitale jusqu'en 2022. Mais pour l'instant, Kurzawa n'a pas encore répondu à cette proposition.

Il s'agit pour le Paris Saint-Germain d'éviter dans un premier temps un souci à la Adrien Rabiot et d'avoir du temps pour éventuellement négocier le départ de Layvin Kurzawa. Mais le quotidien sportif explique également que du côté du PSG, on estime que le défenseur international tricolore de 26 ans peut permettre à Arthur Zagre, très gros espoir du Paris Saint-Germain, de prendre ses marques et de s'installer ensuite durablement à ce poste. Agé de 17 ans, Arthur Zagre est considéré comme une future star et il a signé il y a quelques mois un premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, moyennant 2ME sur la durée de ce contrat.