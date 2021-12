PSG : Kurzawa fait une terrible promesse à Leonardo

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Totalement inutilisé par Mauricio Pochettino au PSG cette saison, Layvin Kurzawa fait partie des joueurs que Leonardo aimerait vendre cet hiver.

Et pour cause, Layvin Kurzawa n’a disputé que dix minutes de jeu depuis le début de la saison. Un bilan famélique pour l’ancien défenseur de l’AS Monaco, derrière Juan Bernat, Nuno Mendes ou encore Abdou Diallo dans la hiérarchie des latéraux du Paris SG à gauche. A l’instar de Mauro Icardi et d’autres joueurs devenus indésirables, Layvin Kurzawa sera donc invité à trouver un nouveau club au mois de janvier. Problème : l’international français a récemment été prolongé jusqu’en juin 2024 à un salaire très avantageux, et il ne sera pas simple pour le PSG de s’en séparer. Bien au contraire puisque selon L’Equipe, Layvin Kurzawa a tenu quelques propos inquiétants pour Paris en privé. « Celui (Leonardo) qui m'a fait prolonger partira avant moi ! » aurait notamment glissé Layvin Kurzawa à certains de ses proches.

Leonardo partira avant lui, Kurzawa le jure

Le quotidien national rappelle que Layvin Kurzawa a « fait évoluer son entourage » ces derniers mois, mais rien n’indique qu’il sera encouragé à partir. Tout dépendra en réalité des offres. Si des clubs comme Chelsea ou la Juventus Turin, un temps intéressés, se manifestent de nouveau, alors Layvin Kurzawa envisagera un transfert au mois de janvier. Mais de telles cylindrées ne devraient pas se mettre en quatre pour recruter Layvin Kurzawa, que le PSG pourrait donc continuer de trainer comme un boulet au pied. Par ailleurs, L’Equipe informe qu’un autre latéral du Paris Saint-Germain ne sera pas retenu cet hiver en la personne du droitier Colin Dagba. Au contraire de Kurzawa, le Titi formé au PSG n’est lui pas fermé à un départ. Représenté par Pini Zahavi, celui qui est considéré comme un ex-chouchou de Thomas Tuchel a une belle petite cote sur le marché des transfert, notamment grâce à ses deux prestations abouties contre le Bayern Munich la saison dernière. De quoi envisager un départ dans un club européen très correct.