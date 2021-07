PSG : Kurzawa en Turquie, Paris lui montre la sortie

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, Layvin Kurzawa pourrait partir durant ce mercato. Sauf que pour l'instant le défenseur français n'a pas encore donné son accord à Leonardo.

Le directeur sportif du PSG ne va pas s’ennuyer cet été, car s’il a déjà obtenu la signature de joueurs prestigieux (Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum), il doit aussi alléger l’effectif et la masse salariale du club de la capitale. Après Mitchel Bakker, transféré lundi au Bayer Leverkusen, c’est Layvin Kurzawa qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Et cela un an après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2024, un peu à la surprise générale. Selon Loïc Tanzi, le PSG a négocié en Turquie pour trouver un club à même de recruter le défenseur international tricolore d'ici la fin du marché des transferts.

Le #PSG et Galatasaray sont en négociations pour Layvin Kurzawa. Si les contours du deal (prêt ou transfert) restent à définir, les discussions sont bien avancées. Mais il reste encore à convaincre le Français. Les dirigeants Turcs souhaitent aller vite #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 13, 2021

Cependant, le journaliste de RMC précise qu'il y a tout de même un point crucial à régler, puisque Kurzawa n'a pas été consulté sur cette possible opération. « Le PSG et Galatasaray sont en négociations pour Layvin Kurzawa. Si les contours du deal (prêt ou transfert) restent à définir, les discussions sont bien avancées. Mais il reste encore à convaincre le Français. Les dirigeants Turcs souhaitent aller vite. Si le joueur venait à accepter un départ - ce qui n’est pas encore le cas - le PSG chercherait à finaliser l’arrivée d’un arrière gauche », précise Loïc Tanzi. Compte tenu du forcing fait par Leonardo sur ce transfert, il y a fort à parier que le défenseur sera mis sous pression afin qu'il accepte de passer une saison ou plus à Istanbul.