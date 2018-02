PSG : Kurzawa annonce un changement radical !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Alors que la concurrence est désormais très forte pour lui au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa a pris une décision radicale concernant sa carrière. En effet, ce lundi soir, via les réseaux sociaux, le défenseur international tricolore du PSG a annoncé qu'il ne travaillait plus avec son agent emblématique et confiait désormais la gestion de ses intérêts à Moussa Sissoko.

« Déterminé, plus que jamais à atteindre les objectifs de carrière que je me suis toujours fixés, j'ai pris la décision de confier mes intérêts à Moussa Sissoko! Je tiens néanmoins à remercier Leandre Chouya pour tout ce qu'il a pu m'apporter et les étapes qu'il m'a aidé à franchir », explique Layvin Kurzawa, dont la carrière sera confiée à celui qui est également l'agent d'Ousmane Dembélé et qui a récemment contribué à faire venir Lassana Diarra au Paris Saint-Germain.