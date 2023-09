PSG ‍: Kolo Muani se fait cracher dessus à Francfort

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche après-midi en Bundesliga, l'Eintracht Francfort recevait Cologne. Le premier match depuis le départ de Randal Kolo Muani au PSG.

La fin du marché des transferts en Europe a été pleine de suspense. Parmi les dossiers XXL qu'il restait à ficeler, le départ de Randal Kolo Muani au PSG. Mais Francfort s'est montré très dur en affaires. A tel point que le vice-champion du monde a décidé de se mettre en grève et de patienter à Paris pour que se boucle son transfert. Mais ce dernier était tout proche de capoter et finalement, l'opération s'est faite autour des 90 millions d'euros. Pour justifier son départ en Ligue 1, Randal Kolo Muani a avancé que le PSG lui avait fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser, à la fois sportive et financière. Mais ça ne passe pas du tout pour les fans de Francfort.

Kolo Muani, Francfort ne digère pas

Ce dimanche lors de la réception de Cologne, les Ultras de Francfort ont envoyé un message clair à RKM via une banderole. En allemand dans le texte et non sans jeu de mots, voici ce qu'on pouvait voir : « Kohle* Muani - L'argent ne change pas le caractère, il ne fait que le révéler ». Pour information, Kohle est issu de la langue allemande et peut se traduire par « pognon » en français. Voilà une histoire courte et intense qui se finit donc mal entre Kolo Muani et Francfort. Pas dans le groupe pour le déplacement du PSG à Lyon ce dimanche soir en Ligue 1, l'international français va devoir se remettre la tête à l'endroit et digérer ce transfert XXL dans la capitale française. Entre la Ligue 1, la Ligue des champions et l'Euro 2024 qui se profilent, Kolo Muani ne manquera pas de rendez-vous importants mais aussi de pression sur les épaules. A lui de répondre présent.