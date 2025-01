PSG ‍: Kolo Muani rejoint la Juve en prêt sec

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a réussi à se défaire de Randal Kolo-Muani, mais à quel prix. Le club de la capitale espérait vendre son attaquant inutilisé par Luis Enrique, mais cela est rapidement devenu impossible. Aucune offre sérieuse, et un besoin de faire de la place, résultat la Juventus a posé ses exigences d’un prêt sans sec sans aucune option d’achat à la fin de la saison. Le PSG a accepté et Kolo Muani également, et tout est désormais bouclé affirme Fabrizio Romano.

La Juventus prend 100% en charge le salaire de Randal Kolo Muani durant les six prochains mois #Mercato https://t.co/bX2wKlwbX1 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 14, 2025

Autant dire qu’avec son salaire très encombrant, l’ancien nantais reviendra au PSG l’été prochain. Tottenham proposait une formule similaire mais Kolo Muani a été séduit par le discours de Thiago Motta, qui s’offre donc un international français jusqu’à la fin de la saison sans rien débourser. Si ce n’est bien évidemment son salaire, qui sera pris intégralement en charge par le club piémontais affirme de son côté L’Equipe, qui précise que le PSG voulait tout de même ne rien avoir à dépenser pour prêter RKM. La visite médicale aura lieu ce mercredi, avant la signature de son prêt pour la suite de la saison.