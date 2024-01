PSG ‍: Kolo Muani n’est pas un flop et il va le prouver

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recrue phare du PSG qui a dépensé 95 millions d’euros bonus compris pour l'acheter cet été, Randal Kolo Muani ne répond pas aux attentes. Mais l’international français est persuadé qu’il va réussir à Paris.

Auteur de quatre petits buts en Ligue 1 depuis le début de saison, Randal Kolo Muani est très loin de répondre aux attentes des dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ont investi 95 millions d’euros bonus compris pour l’arracher à Francfort au bout du mercato estival. Les négociations ont été très serrées entre l’état-major du PSG et le club allemand, à tel point que le deal s’est conclu le 1er septembre tard dans la soirée. Malheureusement, l’international français aux 13 sélections a beaucoup de mal à convaincre à tel point que Luis Enrique en fait désormais un remplaçant derrière Bradley Barcola.

Kolo Muani reste optimiste au PSG

Les mauvaises prestations de « Kolo » mais aussi de Gonçalo Ramos ont obligé l’entraîneur espagnol a replacer Kylian Mbappé en tant qu’avant-centre. Malgré tout et alors qu’il est critiqué de toutes parts (observateurs, supporters, anciens joueurs), Randal Kolo Muani reste focus sur son objectif de s’imposer au PSG. Et selon L’Equipe, l’ancien attaquant du FC Nantes reste très serein et confiant quant à sa capacité à s’imposer dans la capitale.

« Dans un contexte très nouveau avec un niveau de pression inédit pour lui qu'il a dû appréhender (parfois avec difficulté), Kolo Muani est convaincu de sa capacité - lors d'une phase retour où il est toujours plus à l'aise - à s'affirmer dans le onze parisien » indique le quotidien national. Quant à l’hypothèse d’un départ du PSG dès le mois de janvier, son entourage est très clair. Hors de question pour Randal Kolo Muani de vider son casier et de partir après seulement six mois au Paris Saint-Germain. Reste que le joueur a conscience de ses prestations en dessous des attentes, ce qui fragilise automatiquement son statut en Equipe de France à six mois de l’Euro. En l’état, difficile pour Didier Deschamps d’en faire un titulaire… voire de le sélectionner. Marcus Thuram et Olivier Giroud passent devant lui à ce jour. Au buteur parisien de tout faire lors de la seconde partie de la saison pour inverser la tendance.