PSG ‍: Kolo Muani est un gros flop, personne ne l'avait vu venir

Par Corentin Facy

Buteur contre l’AC Milan en Ligue des Champions mercredi soir, Randal Kolo Muani n’a pas convaincu pour autant les observateurs du PSG.

Les choix de Luis Enrique étaient scrutés pour le match crucial de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’AC Milan. Le doute était total au sujet de l’identité de l’avant-centre, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ayant un niveau assez proche depuis le début de la saison. L’international français a eu les faveurs de son entraîneur et a débuté à la pointe de l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé.

Auteur du deuxième but du PSG face à Mike Maignan, Randal Kolo Muani va prendre un peu de confiance mais pour l’heure, l’ex-buteur de Francfort peine à se montrer convaincant. A tel point que pour certains observateurs, Gonçalo Ramos mérite davantage d’être le titulaire de Luis Enrique au poste de numéro neuf. C’est par exemple le cas de Daniel Riolo, lequel a fait savoir sur l’antenne de RMC qu’il privilégierait l’attaquant portugais au détriment de Kolo Muani, dont le montant du transfert, proche de 80 millions d’euros, fait tiquer.

Riolo a de gros doutes sur Kolo Muani

« J'ai un doute sur Kolo Muani. On s'est peut-être trompé. Je ne sais pas si j'ai déjà eu un vrai avis sur lui mais je me souviens que j'avais beaucoup parlé d'une interview qu'il avait donnée dans laquelle il parlait du travail qu'il faisait, donc il donnait l'image d'un gars sérieux. Mais un gars sérieux, ça n'en fait pas forcément un bon joueur. Moi je vois techniquement un joueur vachement emprunté. Le PSG a mis 80M€ sur ce gars-là et quand je vois ses prises de balle. Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en confiance ou pas encore totalement adapté ? Mais est-ce que finalement, en Allemagne il n'y a pas des performances un peu trompeuses ? (...) C'est Gonçalo Ramos qui doit être le 9 titulaire de cette équipe » a tranché Daniel Riolo, pas du tout convaincu par les débuts de Randal Kolo Muani au PSG malgré des statistiques loin d’être déshonorantes avec 3 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.