PSG ‍: Kolo Muani est dans le dur, Luis Enrique n’y est pour rien

Par Corentin Facy

Titulaire contre Nice dimanche soir, Randal Kolo Muani a été remplacé dès la mi-temps par Luis Enrique. L’attaquant du PSG n’y arrive pas sous les couleurs parisiennes, et l’entraîneur espagnol n’est pas le responsable n°1 de cet échec selon Jérôme Rothen, qui a enfoncé l’ancien Nantais sur RMC.

Recruté il y a un an pour 95 millions d’euros bonus compris, Randal Kolo Muani peine à répondre aux attentes au Paris Saint-Germain. Pour sa défense, l’ancien buteur de Francfort n’a jamais eu la confiance de Luis Enrique sur le long terme, l’entraîneur espagnol lui préférant des profils comme Asensio ou Kang-in Lee dans l’axe, et des joueurs tels que Doué, Barcola ou Dembélé sur les côtés. Dimanche soir face à Nice, l’attaquant de l’Equipe de France avait une belle occasion de marquer des points. Titulaire dans l’axe de l’attaque du PSG au côté des titulaires habituels (Dembélé et Barcola), il n’a pas pesé sur la défense niçoise en première mi-temps.

Dès le repos, Luis Enrique a décidé de le faire sortir pour faire entrer Lee à sa place, et -hasard ou pas- le Paris SG a affiché un visage bien plus séduisant. Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen a évoqué la situation de Randal Kolo Muani. Sans pitié, le consultant estime que les mauvaises prestations du joueur ne peuvent pas simplement être amputées à Luis Enrique et considère définitivement Kolo Muani comme une erreur de casting.

« Je veux bien que l’on reproche les contre-performances des joueurs à l’entraîneur. Mais avant de parler de l'entraîneur et de ce qu’il demande sur le terrain, il faut parler des joueurs. Quand je regarde Kolo Muani, je me dis clairement que c’est une erreur de casting. Quand j’entends certains dire qu’il a fait une superbe année à Francfort, c’est vrai. Mais en Allemagne, beaucoup d’attaquants ont réussi à dépasser les 20 buts, et pas des joueurs incroyables, dont certains que l’on a vu jouer en Ligue 1. Il faut faire attention aux statistiques et aux buts marqués dans ce championnat qui est très ouvert par rapport au championnat de France » a d’abord expliqué l’ancien milieu offensif du PSG, avant de conclure.

« Kolo Muani est arrivé avec un poids énorme, le poids d’un transfert à presque 100 millions d’euros. Donc le PSG ne devait pas se tromper en prenant un joueur aussi cher. Mais au bout de quelques mois, Luis Enrique et Luis Campos se sont aperçus qu’il ne faisait pas l’affaire. Ils ont essayé de trouver une porte de sortie à Kolo Muani l’été dernier, mais au vu de ses stats et de ses prestations, c’était impossible. Je veux bien qu’on dise que c’est la faute de l’entraîneur, mais quand Kolo Muani marque seulement sept buts l’année dernière, c’est surtout à cause du joueur » estime Jérôme Rothen, dont l’avis semble définitif au sujet de l’attaquant parisien, en grande difficulté en club mais qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu en sélection. Buteur contre la Belgique au mois de septembre, Kolo Muani aura encore l’occasion de se mettre en valeur face à Israël et la Belgique cette semaine, Didier Deschamps appréciant beaucoup son profil.