PSG : Klopp chipe Thiago Alcantara sous le nez d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG a été alerté par la situation contractuelle de Thiago Alcantara.

Et pour cause, le joueur du Bayern Munich ne dispose plus qu’un an de contrat en Bavière. Désireux de ne pas voir l’ancien Barcelonais filer libre en 2021, le champion d’Allemagne en titre a pris la décision de le vendre cet été. Une situation qui a attiré l’attention du Paris Saint-Germain, à tel point que le club de la capitale était prêt à poser près de 30 ME sur la table pour recruter Thiago Alcantara. Une belle proposition qui ne devrait toutefois pas suffire à enrôler le joueur formé à Barcelone puisque selon les informations du Mundo Deportivo, l’international espagnol est en partance pour la Premier League.

Effectivement, Liverpool est tout proche d’obtenir l’accord du Bayern Munich et du joueur, et de ficeler ainsi une très belle recrue dans l’optique de la saison prochaine. Une arrivée validée par Jürgen Klopp en personne, lequel estime que Thiago Alcantara a le profil parfait afin de compenser le départ d’Adam Lallana. Remplaçant la saison dernière chez les Reds, l’international anglais s’est engagé, libre de tout contrat, en faveur de Brighton. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain tentera de surenchérir auprès du Bayern Munich ou de l’entourage du joueur afin d’inverser la tendance. Un scénario toujours possible mais à moins d'un improbable retournement de situation, c’est bien chez les Reds que Thiago Alcantara va poursuivre sa carrière. Au sein du richissime effectif du champion d’Angleterre en titre, le Catalan devra batailler afin de se faire une place puisqu’à son poste, Jürgen Klopp peut déjà compter sur Fabinho, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum ou encore Naby Keita…