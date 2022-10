PSG : Kimpembe revient, Paris respire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Danilo Pereira s’est sérieusement blessé lors de PSG-OM. Il va croiser la route de Presnel Kimpembe à l’infirmerie.

Out depuis six semaines en raison d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche contractée lors du match face à Brest au Parc des Princes, Presnel Kimpembe est enfin sur le retour. En effet, le journal L’Equipe dévoile dans son édition du jour que le défenseur du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France est sur le point de revenir. Le champion du monde 2018, qui est parti au Qatar pour se faire soigner avant de regagner la capitale pour y poursuivre ses soins, n’a pas encore effectué de séance collective à haute intensité. Mais tous les signaux sont maintenant positifs pour son retour. Et bien que le PSG n’ait pas l’intention de précipiter le come-back de Presnel Kimpembe, le défenseur de 27 ans pourrait être dans le groupe qui accueillera le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions le 25 octobre prochain.

Kimpembe de retour la semaine prochaine ?

Une très bonne nouvelle pour Christophe Galtier, alors que les solutions étaient de moins en moins nombreuses dans le secteur défensif pour l’entraîneur du PSG. Lui aussi victime d’une lésion aux ischio-jambiers, Danilo Pereira va manquer au PSG durant au moins trois semaines et son séjour à l’infirmerie pourrait être un peu plus long, ce qui le rend hautement incertain pour la Coupe du monde avec le Portugal. Dans le secteur défensif, Nuno Mendes est également out tandis que Sergio Ramos doit encore purger un match de suspension après son expulsion à Reims avant le match contre l’OM. Le retour de Presnel Kimpembe tombe donc à pic pour le Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si l’international tricolore aura l’occasion de retrouver du rythme avant la liste de Didier Deschamps pour le Mondial le 9 novembre prochain. C’est tout l’enjeu des semaines à venir pour le défenseur parisien…