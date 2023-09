PSG ‍: Kimpembe, l’objectif secret du Real au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2024, Presnel Kimpembe est dans le viseur de plusieurs cadors européens dont le Real Madrid.

Eloigné des terrains depuis plusieurs mois, Presnel Kimpembe espère revenir au plus vite pour se mêler à la concurrence des défenseurs centraux au Paris Saint-Germain avec Marquinhos, Milan Skriniar, Danilo Perreira ou encore Lucas Hernandez, qui pourrait être amené à glisser dans l’axe lorsque Nuno Mendes sera revenu. Titulaire important de Christophe Galtier la saison dernière, l’international français de 28 ans a connu un coup d’arrêt dans sa carrière au cours des derniers mois en raison de plusieurs grosses blessures.

Son nom reste toutefois noté dans les tablettes des plus grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato estival, principalement en raison de sa situation contractuelle. Et pour cause, le natif de Beaumont sur Oise sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. L’idée de récupérer un tel défenseur plait à de nombreux clubs et c’est notamment le cas du Real Madrid. Selon les informations du site espagnol Todo Fichajes, le club merengue est très intéressé à l’idée de récupérer Presnel Kimpembe gratuitement.

Le Real Madrid aimerait récupérer Kimpembe libre

Il faut dire que cette méthode est devenue une véritable marque de fabrique du club merengue, qui a récupéré Antonio Rüdiger ou encore David Alaba en fin de contrat ces dernières années, deux joueurs qui font le bonheur du Real Madrid depuis leur signature. Presnel Kimpembe sera-t-il le prochain sur la liste ? Florentino Pérez est en tout cas sur le coup. Mais pour l’heure, rien ne dit que « Presko » quittera le PSG à la fin de la saison. En effet, la position de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique et Luis Campos au sujet de l’avenir de l’international français (28 sélections) n’est pas encore connue. Tout dépendra en partie de la volonté du PSG de le garder ou de le vendre alors que parallèlement, plusieurs clubs de Premier League dont Chelsea sont aussi attentifs à la situation du n°3 de Paris.