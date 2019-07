PSG : Kimpembe éjecté au mercato, c’est non et elle le prouve

Dans : PSG, Mercato.

Que réserve la signature d’Abdou Diallo, officialisée cette semaine et qui rajoute un défenseur central dans un secteur où la concurrence était déjà loin d’être négligeable ?

A l’annonce de l’arrivée de l’international espoir français, un joueur est rapidement arrivé dans le collimateur pour un transfert dans l’autre sens : Presnel Kimpembe. Le champion du monde n’est jamais vraiment revenu de Russie, et a plongé en deuxième partie de saison, au point d’agacer son entraineur par son manque de remise en cause. De quoi l’envoyer loin de Paris ? Non pour Ambre Godillon, pour qui Thomas Tuchel souhaite se donner plus de choix et varier plus facilement ses solutions défensives. Résultat, Kimpembe sera intégré dans la rotation, alors que des joueurs comme Marquinhos ou Kehrer peuvent être utilisés ailleurs en fonction des besoins.

« Kehrer en arrière droit, Marquihos navigue entre les lignes (il a plus joué au milieu au final la saison passée et TT l'aime en hybride), donc seulement 2 titulaires + 1 back-up. Et même si 2 remplaçants avec charnière Marqui - TS, c'est pas énorme quand on voit les besoins la saison passée », a décrypté la journaliste de Yahoo, persuadée que l’entraineur allemand du PSG souhaite avant tout ne pas être juste pour son effectif, et tant pis pour ceux qui cireront le banc.