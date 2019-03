PSG : Kimpembe a fauté, il reçoit un carton jaune à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Samedi soir, Presnel Kimpembe a surpris tout le monde en publiant une vidéo dans laquelle il s’excusait auprès des supporters du Paris Saint-Germain suite à la défaite 3-1 contre Manchester United en Ligue des Champions. Une vidéo produite par la société Bros Stories, et qui a énormément fait réagir. Pour la majorité des consultants, il s’agit là d’une grosse erreur de communication de la part de l’international français. Sur l’antenne de RMC Sport, Pierre Ducrocq a rappelé à l’ordre le champion du monde 2018. Et a prié le Paris Saint-Germain d'en faire de même...

« Pour moi, après un match comme ça, tout le monde doit faire profil bas et doit retourner mettre le bleu de chauffe à l’entraînement et basta ! Personne ne doit communiquer là-dessus. Ou alors, c’est parce que le club le décide et avec le service de communication du club. La vidéo de Presnel Kimpembe, j’ose espérer que lorsqu’il le fait, il le fait avec une bonne volonté. Une volonté d’assumer face aux supporters une part de responsabilité de la défaite. Sauf que derrière, t’as une boîte de production, qui était la même que pour le dîner entre Matuidi, Verratti, Meunier et Draxler avant un match important (le match retour face au FC Barcelone en mars 2017). C’est la même société, qui elle ne pense pas du tout aux conséquences que ça peut avoir pour le joueur ou le club. Ils s’en foutent, ils mettent en scène ces excuses et ce message de Kimpembe. Moi, si je suis le club, après une catastrophe comme ça, t’as juste à te taire et à retourner à l’entraînement, et nous le club, on va te dire ce que l’on fait et ce que tu fais. Il n’y a rien qui va là-dedans. Tu dois te taire et retourner à l’entraînement et puis le club doit te dicter ce que tu vas faire ! » a confié l’ancien milieu défensif du Paris Saint-Germain, vraiment pas fan par ce genre de vidéo scénarisée.