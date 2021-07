PSG : Kimpembe à Chelsea, l’Angleterre trouve un indice

Dans : PSG.

Après l’arrivée de Sergio Ramos cet été, Presnel Kimpembe pourrait s’interroger sur son avenir au Paris Saint-Germain. Le défenseur central français sera forcément attentif à sa situation en début de saison. Pendant ce temps-là, comme depuis plusieurs années, Chelsea serait à l’affût.

La rumeur d’un intérêt de Chelsea pour Presnel Kimpembe n’a pas tardé à traverser la Manche. Suite à l’article du journal L’Equipe paru ce vendredi, la presse anglaise commence déjà s’emballer. The Chelsea Chronicle rappelle évidemment que le manager des Blues Thomas Tuchel a côtoyé le défenseur central au Paris Saint-Germain, laissant entendre que le coach allemand pourrait convaincre son ancien joueur. Et le technicien ne serait pas le seul atout du club londonien.

Nos confrères soulignent également le lien entre Presnel Kimpembe et son coéquipier en équipe de France N’Golo Kanté. A ce sujet, le média britannique a même ressorti une déclaration du Parisien sur son compatriote datant du mois de juin dernier. « N'Golo très apprécié au sein de l'équipe de France ? Bien sûr. On ne peut pas le détester N’Golo, avait répondu le titi au site officiel de l’UEFA. C’est quelqu’un qui a toujours le sourire, qui est toujours positif, qui s’entend bien avec tout le monde et qui sait aussi montrer ses qualités sur le terrain. »

Kimpembe loin d’être parti

Il n’en fallait pas plus pour faire de N’Golo Kanté un argument de taille pour attirer Presnel Kimpembe dans la capitale anglaise. Il n’y a pourtant pas de quoi aller si loin. Certes, le quotidien sportif évoque un intérêt de Chelsea depuis plusieurs années mais il n’est pas encore question d’un départ dans l’esprit du défenseur central. On apprend simplement que le champion du monde sera attentif à sa situation après l’arrivée de Sergio Ramos à son poste. Et qu’il pourrait réfléchir à son avenir en attendant une éventuelle marque de confiance de ses dirigeants. Rien de concret concernant le vice-capitaine toujours attaché à son club formateur.