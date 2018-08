PSG : Kimbempe prolonge jusqu'en 2023 au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Presnel Kimpembe fêtait ce lundi ses 23 ans et le champion du monde en a profité pour officialiser sa prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en... 2023, soit deux ans de plus qu'actuellement. Une prolongation qui comble de joie le défenseur.

« Quel est mon sentiment après cette prolongation jusqu’en 2023 au PSG ? Beaucoup de fierté ! En plus, cela se produit le jour de mon anniversaire. Cela restera forcément gravé dans ma mémoire. Prolonger le contrat qui me lie à mon club formateur est une fierté, quelque chose d’immense. Pour un jour particulier comme celui-là, je ne pouvais pas rêver mieux ! Cinq ans de plus au club, c’est une vraie fierté. En rouge et bleu, ça ne change pas… depuis le berceau ! (...) Mon palmarès ? C’est pas mal ! C’est pour cela que l’on dit que travailler est très important. Le talent ne prime pas tout le temps. Je suis fier de mon parcours, et j’espère réaliser encore de grandes choses ici, au Paris Saint-Germain », a confié le défenseur du Paris Saint-Germain.