PSG ‍: Keylor Navas prend les choses en mains, c'est un vrai succès

Par Alexis Rose

Encore et toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, Keylor Navas occupe un rôle central dans le vestiaire de Luis Enrique, comme le prouve les dernières révélations.

À 36 ans, Keylor Navas est maintenant le joueur le plus âgé du vestiaire parisien. Grâce à son vécu et sa proximité avec le nouvel entraîneur du club de la capitale française, le Costaricien a même été nommé comme « capitaine sans brassard » en interne. D’après les informations de AS, Navas est le nouveau mentor du PSG. Pas étonnant donc de voir que l’ancien portier du Real Madrid a réussi à réunir tous ses coéquipiers cette semaine pour souder encore plus les liens entre les cadres et les nouvelles recrues du PSG. « L’union sacrée décrétée cet après-midi au domicile de Keylor Navas entre tous les joueurs du PSG. Un barbecue géant a été organisé à la demande du gardien et leader parisien chez lui aujourd’hui, tous les joueurs étaient présents. Intéressant de voir l’investissement total et l’exemplarité de Keylor malgré son statut de numéro 2, un moment fédérateur réussi », explique La Source Parisienne sur son compte Twitter.

Navas, le « capitaine sans brassard »

🚨Info La Source | L’union sacrée décrétée cette après-midi au domicile de Keylor Navas entre tous les joueurs du PSG. Un barbecue géant a été organisé à la demande du gardien et leader parisien chez lui aujourd’hui, tous les joueurs étaient présents. Intéressant de voir… pic.twitter.com/uB9MWmZeeP — La Source Parisienne (@lasource75006) September 28, 2023

Une information qui va ravir les supporters du PSG. Puisqu’après un début de saison réussi, entre de belles victoires contre Dortmund en Ligue des Champions ou face à l’OM en Ligue 1, le PSG va entrer dans le vif du sujet de sa saison avec le retour de la C1 à Newcastle la semaine prochaine. Et c’est dans ces moments clés que le nouveau collectif du PSG sera attendu au tournant. Avec ce genre de rassemblements entre joueurs, l’époque où le vestiaire parisien était rempli de clans, à cause notamment de Neymar, semble bien lointaine. Tout cela grâce à Navas, qui prouve à tout le monde qu’il a bien fait de rester au PSG, surtout qu’il espère encore récupérer une place de titulaire si Gianluigi Donnarumma continue à trembler…