PSG : Kevin Trapp s'éloigne d'un coup de Paris !

Prêté cette saison du côté de Francfort en Bundesliga, Kevin Trapp a retrouvé du temps de jeu… et des couleurs. Utilisé à 45 reprises toutes compétitions confondues, le gardien de 28 ans est cependant toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais à en croire les informations obtenues par le journaliste Abdellah Boulma, il est peu probable que Kevin Trapp rentre en France cet été. Pour la simple et bonne raison que les positions de Paris et de Francfort se seraient très nettement rapprochées au cours des dernières heures.

Paris, qui avait refusé 10 ME de Francfort pour Kevin Trapp, aurait effectivement reçu une proposition supérieure de la part du club allemand. Le montant de cette offre n’a pas filtré, mais Nasser Al-Khelaïfi est désormais enclin à accepter le deal selon le journaliste. Reste maintenant à voir si toutes ces informations se confirmeront, avec l’officialisation du transfert définitif de Kevin Trapp à Franfort. Ce qui signifierait que le PSG recrutera obligatoirement un gardien pour concurrencer Alphonse Areola, Gianluigi Buffon ayant également fait ses valises. David De Gea, Gianluigi Donnarumma ou encore Keylor Navas ont plusieurs fois été associés à Paris ces dernières semaines…