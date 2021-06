PSG : Kessié après Wijnaldum, Paris est insatiable

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, le PSG a frappé fort avec la signature de Georginio Wijnaldum.

En coiffant le FC Barcelone au poteau dans le dossier de l’international néerlandais, Paris a réalisé un excellent coup. Le début de l’Euro le confirme avec un Wijnaldum taille patron et auteur de trois buts lors de la phase de groupes. Très ambitieux sur le marché des transferts, le PSG n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. C’est ainsi que selon les informations recueillies par le journaliste Luca Momblano, un autre milieu de terrain très coté en Europe figure dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il s’agit de Franck Kessié, auteur d’une excellente saison au Milan AC et dont le profil est différent de celui de Georginio Wijnaldum. Plus défensif, l’international ivoirien est un vrai roc, aussi bien capable d’évoluer seul devant la défense ou dans un double pivot avec un joueur comme Gueye, Verratti ou Wijnaldum.

La piste de Franck Kessié serait relativement avancée pour le Paris Saint-Germain dans la mesure où le club de la capitale pourrait envoyer une offre concrète à l’AC Milan dans les prochains jours. Pour l’heure, aucun chiffre n’a filtré mais nul doute que pour déloger Franck Kessié des Rossoneri, il va falloir allonger la monnaie. Et pour cause, l’AC Milan avait déboursé 25 ME pour recruter l’Ivoirien de 24 ans en provenance de l’Atalanta Bergame en juillet 2019. En l’espace de deux ans, Franck Kessié a pris une dimension énorme et le Milan AC réclamera donc logiquement une somme plus importante. Reste à voir si Paris, qui s’apprête à miser plus de 70 ME pour s’offrir Achraf Hakimi, se laissera tenter par une autre folie avec le natif d’Ouraghio. Les supporters du PSG, qui ont souvent pointé la faiblesse du milieu de terrain parisien ces dernières années, suivront cette piste avec attention…