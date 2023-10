PSG ‍: Kang-in Lee sur le départ, l’info bizarre du jour

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté cet été en provenance de Majorque pour plus de 20 millions d’euros, Kang-in Lee est déjà l’une des coqueluches du public au PSG. L’international sud-coréen a par ailleurs une très belle cote sur le marché des transferts.

Entre les matchs à disputer avec sa sélection et une blessure l’ayant éloigné des terrains quelques semaines, Kang-in Lee n’a pas encore eu l’occasion d’enchainer les matchs avec le Paris Saint-Germain. Utilisé à trois reprises par Luis Enrique, l’ancien milieu offensif du FC Valence et de Majorque s’est toutefois imposé de manière très rapide comme l’un des chouchous du Parc des Princes. Il faut dire que le Sud-Coréen a tout pour plaire : un état d’esprit irréprochable, une qualité technique nettement au-dessus de la moyenne et un abattage qui plait aux supporters du PSG.

Brillant avec sa sélection durant la trêve internationale, Kang-in Lee revient dans la capitale française avec l’ambition de s’imposer comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique. C’est dans ce contexte plutôt positif autour du joueur qu’une rumeur improbable est sortie en Espagne ce jeudi. D’après les informations recueillies par le site Fichajes, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a des courtisans dans l’optique du prochain mercato estival. La Real Sociedad serait très intéressée par l’idée de le chiper au PSG.

La Real Sociedad très intéressée par Kang in Lee

« L’histoire entre Kang-in Lee et l’Espagne pourrait connaître un nouveau chapitre dans les mois à venir » écrit même le média, persuadé que le Real Sociedad a toutes ses chances de rafler la mise en fonction de l’évolution de la saison pour le sud-Coréen au PSG. Autrement dit, si l’ancien milieu offensif de Majorque ne parvient pas à s’imposer dans la capitale française dans les mois à venir, un retour en Liga est fortement envisageable pour le média. Un scénario dont les supporters du PSG ne voudront pas entendre parler, eux qui n’ont qu’une envie : voir Kang-in Lee casser la barraque dans la capitale française aux côtés de Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery, Mbappé et consort.