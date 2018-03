PSG : Juve, Real, Barça… Matuidi explique l’infériorité de Paris

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec la Juventus Turin, Blaise Matuidi aurait sûrement aimé croiser le Paris Saint-Germain cette saison.

Malheureusement pour lui, le milieu de terrain a vu son ancienne formation subir la loi du Real Madrid en huitièmes. Un scénario plutôt logique si l’on en croit l’international français, surpris par les nombreuses critiques sur les Parisiens depuis mardi soir. Et toujours optimiste concernant l’avenir du club de la capitale.

« J'étais très déçu en tant qu’ancien Parisien, a confié le Bianconero au micro de Canal+. C’était quand même le champion d’Europe en titre. Quand tu es supporter de Paris, tu es déçu, parce que tu attends plus, mais c’est le football, c’est comme ça, il y a des déceptions. Je suis sûr que Paris se remettra de ça et ça ira mieux la saison prochaine. » Pour Matuidi, le PSG a effectivement besoin de temps pour rattraper les grands d’Europe.

Matuidi demande du temps pour Paris

« La Juve a une grande histoire. Peut-être qu’on a moins de qualités, mais on a un état d’esprit de conquérant et de guerrier. On a surtout une grande expérience, la Juve a une grande expérience. Paris, ça reste nouveau, a rappelé l’ancien Stéphanois. Cinq ans, ce n’est rien comparé à des clubs comme la Juve, le Bayern, le Real Madrid ou le FC Barcelone. Il y a eu des investissements, mais le club a besoin de temps pour arriver au niveau de ces clubs-là. » Pourtant, la direction du PSG commence sérieusement à perdre patience...