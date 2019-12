PSG : Julien Cazarre se paie les footix qui critiquent Neymar

Dans : PSG.

Ces dernières heures, les critiques pleuvent sur la tête de Neymar, buteur contre Montpellier mais un peu trop provocateur aux yeux de certains observateurs de la Ligue 1.

Visiblement, l’attitude de Neymar dérange en France. Joueur au talent au-dessus du lot, le Brésilien agace certains consultants, joueurs, entraîneurs et supporters en raison de son attitude parfois provocatrice sur le terrain. Après la victoire du PSG à Montpellier, les langues se sont déliées avec les déclarations d’Andy Delort ou encore de Michel der Zakarian, lesquels considéraient carrément que Neymar leur avait manqué de respect. Une aberration selon Julien Cazarre, qui a évoqué le n°10 du PSG dans les colonnes de France Football.

« Andy Delort n’a pas supporté le chambrage de Neymar, lui reprochant de ne pas être respectueux parce qu’il « enchaînait les une-deux ». Alors déjà quand t’es originaire de Sète et que tu as le cœur marseillais, c’est un peu compliqué d’expliquer que chambrer, c’est un manque de respect ! Donc, déjà, mon petit Andy, avec tout le respect que je te dois, à toi et à tous les supporters du Gipsy King Stadium, tes leçons de chambrage, tu peux les faire en tuto pour les footix de la twittosphère, mais pas à nous, mon poto. Le problème, en vérité, se trouve ailleurs. Le constat est sans appel : faire des une-deux en Ligue 1, c’est chambrer. Voilà. […] Nous, on veut des roulettes de Zizou, des passes aveugles de Ronnie, des « exter » de Quaresma et des sombreros de Neymar » a lâché Julien Cazarre, totalement choqué de voir autant de réactions sur Neymar en raison de ses dribbles et de ses provocations balle au pied.