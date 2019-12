PSG : Jouer avec Neymar et Mbappé, merci Paris !

Dans : PSG.

Même si le Paris Saint-Germain doit actuellement faire face à de nombreuses absences, dues à des blessures musculaires, la concurrence reste tout de même féroce à tous les postes.

Si tous les suiveurs du club de la capitale parlent de la concurrence offensive, entre Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria ou Cavani, la rivalité défensive est elle aussi présente à Paris, et notamment en charnière centrale. Si Thiago Silva et Marquinhos, quand il n’est pas aligné dans l’entrejeu, sont les titulaires, Presnel Kimpembe arrive à gratter pas mal de temps de jeu lors des grands matchs dans l’axe gauche. Un peu au détriment d’Abdou Diallo. Recruté en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 32 millions d’euros durant le dernier mercato estival, le joueur de 23 ans ne s’est pas encore imposé au PSG. Mais il attend sagement son tour.

« Mon début de saison ? Le temps de jeu, c’est toujours une réflexion quand on change de club. Après, quand on arrive dans un type de club, la concurrence est obligatoire. J’aspire à mieux forcément, je suis très jeune, mais ce n’est pas illogique comment cela se passe. J’attends mon tour pour pouvoir me montrer et essayer de performer. Les différences avec Dortmund ? On a des joueurs au-dessus du lot, comme Neymar et Mbappé. La qualité de jeu, un débat dans le vestiaire ? On y pense parce qu’on est un club ambitieux. On a de très bons joueurs donc on se doit de pratiquer un beau jeu. On va travailler là-dessus. Le PSG, c’est spécial parce qu’il y a un projet très ambitieux, mais qui est assez récent. Il y a des attentes spéciales ici. La ville est spéciale. La vie est très belle. C’est le premier club en France. Même médiatiquement, c’est très différent », a expliqué, sur le plateau du Canal Football Club, Diallo, qui souhaite désormais s’imposer au PSG pour avoir sa chance en équipe de France en vue de l’Euro 2020 et des Jeux Olympiques.