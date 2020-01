PSG : Jouer à Paris c'est le rêve, il se pince pour y croire

Dans : PSG.

Comme face à Linas-Montlhéry il a deux semaines (6-0), c’est Sergio Rico qui gardera les cages du Paris Saint-Germain face à Lorient, ce dimanche soir en 16e de finale de la Coupe de France.

Doublure de Keylor Navas cette saison, le gardien prêté par le FC Séville est pleinement épanoui dans son rôle de n°2 à Paris. Avant la rencontre face aux Merlus, qu’il a tout intérêt à gagner pour continuer à engranger du temps de jeu, l’Espagnol a de nouveau exprimé son bonheur d’évoluer dans une formation telle que le Paris Saint-Germain. Prêté avec une option d’achat estimée à 10 ME par le club andalou, Sergio Rico aimerait rester en France la saison prochaine, comme il l'a de nouveau indiqué dans les colonnes du journal Ouest-France. Mais pour l’heure, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas encore tranché la question de son avenir…

« Tous les titres sont importants au Paris Saint-Germain. C’est pour ça que j’espère qu’on pourra décrocher cette Coupe de France (…) Mbappé, Neymar, Di Maria et Icardi ? Ce sont des joueurs d’un très haut niveau, qui font partie du top 10 mondial. Je suis très heureux pour eux et de les avoir parmi nous au Paris SG. Ils mettent énormément de buts, c’est bien pour la confiance et pour l’équipe. Personnellement, c’est une fierté de partager le vestiaire avec ces grandes étoiles du football. J’essaye d’apprendre un maximum en étant à leurs côtés. Paris est l’une des meilleures formations du monde et tous les footballeurs aimeraient évoluer dans cette équipe. Personnellement, je me sens très bien ici, j’aime la ville, je suis très heureux » a confié Sergio Rico, décisif en 32es de finale de la Coupe de France avec un penalty arrêté face à Linas-Montlhéry. Et qui espère être à nouveau brillant contre Lorient afin de convaincre Leonardo de lever son option d’achat…