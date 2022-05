PSG : Joao Felix, la grosse cote pour remplacer Mbappé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG en a presque terminé avec sa saison. Plus qu'une rencontre à domicile en Ligue 1 contre le FC Metz avant de préparer les grands travaux de cet été et d'en savoir plus sur l'avenir de Kylian Mbappé.

Le PSG a facilement disposé de Montpellier (4-0) ce samedi soir pour le compte de la 37ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale aura réalisé une belle prestation collective. En belle forme, Leo Messi a planté un doublé. Angel Di Maria et Kylian Mbappé y seront également allés de leur but pour conforter le succès du PSG en terres héraultaises. Plus qu'une rencontre le week-end prochain face au FC Metz au Parc des Princes avant de se pencher sur le mercato. L'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les préoccupations au PSG. Pour le moment, la tendance semble à un départ au Real Madrid. Et si tel était le cas, la direction francilienne aura pas mal de travail pour le remplacer. Car c'est tout le projet QSI qui sera en jeu. Déjà, pas mal de profils sont étudiés, dont celui de Joao Felix.

Felix apprécié par la direction du PSG

Working my way back 👣 pic.twitter.com/9MHYcEikbr — João Félix (@joaofelix70) May 13, 2022

Conscients que le départ d'Erling Haaland à Manchester City va bouleverser le prochain mercato, certains agents sont déjà au travail pour placer leurs joueurs. C'est le cas de Jorge Mendes, qui ne voit pas d'un mauvais oeil une arrivée de Joao Felix au PSG. C'est du moins ce que nous apprend Foot Mercato ces dernières heures. Pour le média français, le célèbre agent portugais a récemment discuté d'une arrivée de Joao Felix à Paris avec Nasser Al-Khelaïfi. Arrivé à l'Atlético Madrid pour 120 millions d'euros en 2019, l'ancien du Benfica ne serait pas contre une nouvelle aventure au vu de son statut chez les Colchoneros. Auteur de 10 buts en 34 matchs cette saison avec les troupes de Diego Simeone, Felix n'est pas des plus épanouis dans une équipe au profil défensif. Le PSG pourrait bien réussir à convaincre le joueur lusitanien de rejoindre ses rangs en cas de départ de Kylian Mbappé. Autre joueur abordé entre Jorge Mendes et le président parisien : Darwin Nunez. Selon O Jogo, le profil de l'Uruguayen de 22 ans, un peu semblable à celui d'Edinson Cavani, plaît aussi beaucoup au club de la capitale. Mais les Lisboètes ne feront aucun cadeau aux clubs intéressés, avec un prix fixé entre 120 et 150 millions d'euros.