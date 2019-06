PSG : « Je veux un Mbappé et 10 Marquinhos », le missile de Tuchel !

Dans : PSG, Ligue 1.

Il semble que le retour de Leonardo au Paris Saint-Germain a remis en mouvement le club de la capitale sur le plan de la communication, et pas qu'un peu. Alors que Nasser Al-Khelaifi se confie sans langue de bois dans France-Football, et que le départ de Neymar est désormais à l'ordre du jour, c'est au tour de Thomas Tuchel d'entrer dans la danse. Et l'entraîneur allemand, désormais libéré d'Antero Henrique, avec qui il n'avait clairement pas d'atome crochu, a lui aussi dit ce qu'il attendait de ses joueurs la saison prochaine.

Car pour Thomas Tuchel, qui est clairement sur la même longueur d'onde que le président qatari du PSG, l'heure a sonné pour le Paris SG d'avoir une vraie équipe de killers et pas le Hollywood FC. « Je veux un Kylian et 10 Marquinhos l’an prochain », a fait savoir, en interne l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, explique ce lundi Philippe Sanfourche. Et le journaliste de RTL de préciser que le technicien allemand envisage très bien de devoir se passer de Neymar, en ayant lui aussi assez du comportement de diva de la star brésilienne du PSG. L'été risque donc d'être chaud du côté du Camp des Loges, du Paris Saint-Germain et du Qatar.