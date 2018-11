PSG : JC Blanc tape très fort et menace directement l’UEFA

Dans : PSG, Ligue 1.

Les révélations de Football Leaks ont fait leur effet au sein du Paris Saint-Germain, où on s’attendait clairement à être attaqué et mis en cause.

Mais si les enquêtes démontrent que le PSG a surtout beaucoup négocié avec les pontes des instances pour éviter des sanctions exemplaires, c’est tout le processus du fair-play financier et la suspicion permanente au sein de l’UEFA qui agace chez les dirigeants parisiens. Et le club de la capitale a décidé de riposter. Pour preuve, Jean-Claude Blanc a effectué deux apparitions médiatiques remarquées sur Canal+ et RMC afin de s’attaquer frontalement à l’UEFA, et de menacer.

« L’UEFA a beaucoup contraint le PSG dans son développement très rapide depuis sept ans. Nous avons dû faire la Ligue des champions avec un nombre de joueurs limité pendant quelques années. Nous avons été limité dans le niveau de nos salaires pendant quelques années. Et finalement, nous étions revenus dans un process tout à faire normal à l’issue de cette période contrôlée. Et l’UEFA a décidé, d’un seul coup, après que le Paris Saint-Germain a fait deux grosses opérations sur le mercato, de changer les règles à nouveau. C’est un peu étonnant que cela se fasse juste après ces deux gros transferts. Je crois que les règles du fair-play financier ont été petit à petit détournées pour empêcher des nouveaux entrants de venir perturber un cartel bien organisé de clubs. Le PSG défend son institution en disant que nous sommes libres d’investir. Nous sommes respectueux de l’institution du fair-play financier. Nous essayons de rentrer dans ces règles, même si cela nous ralentit, nous empêche d’être performant et nous empêche de recruter. Malgré ces règles, nous arrivons à intégrer deux grands joueurs parmi les meilleurs du monde et qui tirent vers le haut tout le football français. Si cela dérange tellement qu’il faut que ces règles, qui avaient été définies, soient modifiées à nouveau pour nous contraindre… Alors peut-être qu’il faut arrêter d’être un bon élève », a prévenu le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, qui laisse entendre que Paris pourrait arrêter de prendre des gants et contourner désormais de manière plus grossières mais légales les règles du fair-play financier. Selon RMC, cela pourrait très bien se faire avec l’achat de joueurs majeurs par des clubs qataris, qui les prêtent ensuite au PSG sans que le règlement ne puisse s’y opposer par exemple. Une preuve que le « bon élève » peut aussi s’énerver et jouer avec ses armes.