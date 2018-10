PSG : Javier Tebas accuse le Paris SG « d’avoir triché », il radote un peu...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Tandis que les clubs espagnols lui ont infligé un camouflet en refusant d'aller jouer au USA pour que la Liga s'engraisse, et que le vice-président de la fédération espagnole est derrière les barreaux depuis quelques heures pour détournement de fonds, Javier Tebas continue à tirer à boulets rouges sur le Paris Saint-Germain. Clairement obsédé par le PSG, et dans une moindre mesure Manchester City, le patron de la ligue espagnole de football est remontée au créneau, sur le site de L'Equipe, pour réclamer de l'UEFA qu'elle punisse le grand méchant Paris SG, qui selon lui triche honteusement grâce à l'argent du Qatar.

« Après la décision de la première instance, la deuxième instance a dit que ce n'était pas suffisant et a dit expressément que le PSG devait corriger davantage son sponsoring pour qu'il corresponde à la valeur du marché. Cela veut clairement dire que le PSG avait triché. J'espère que seront prises les décisions conformément au règlement disciplinaire de l'UEFA. Son traitement doit correspondre aux normes disciplinaires de l'UEFA, tout simplement. Si elles disent que telle chose entraîne une exclusion, alors l'acteur doit être exclu. Si les normes disent que tel comportement entraîne de ne pas pouvoir recruter, alors il ne recrutera pas. Une sanction disciplinaire doit être prise. Et ce sera l'UEFA qui le décidera. Je l'ai déjà souvent dit, je ne vais pas me répéter... Mon opinion, est qu'un club qui a triché ne devrait pas disputer de Coupe d'Europe. Mais c'est à l'UEFA de décider », explique le président de la Liga, qui explique que c'est lui qui a tout balancé à l'instance européenne du football, se défendant d'être le valet du Barça et du Real Madrid dans cette histoire.