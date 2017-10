PSG : Jamais une équipe n'avait été aussi forte en poules

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

5-0, 3-0, 4-0 et 5-0. Les résultats du PSG en Ligue des Champions ne laissent aucune place au doute, les joueurs parisiens sont au-dessus du lot comme jamais aucune équipe ne l’avait été à ce stade de la compétition. Certes, c’est au printemps que les compteurs seront relevés, mais en attendant, Paris se régale avec 17 buts inscrits en quatre matchs, soit la meilleure attaque de l’histoire de la compétition à ce stade. Mieux que le grand Barça, le Real de CR7 ou même le City de Guardiola, le PSG est dans une forme resplendissante, surtout qu’il est encore en course pour devenir la première formation à passer la phase de poule sans encaisser le moindre but. Désespérant pour ses adversaires.