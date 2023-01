PSG : Insulté comme jamais, Daniel Riolo enfonce Neymar

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suite à la défaite du PSG contre Rennes lors de la dix-neuvième journée de la Ligue 1, Neymar a été particulièrement critiqué pour son manque d'implication. Daniel Riolo a dressé le bilan du Brésilien depuis son arrivée à Paris et le considère comme le plus grand échec de l'histoire du club de la capitale. Deux jours après, il confirme.

Arrivé au PSG en 2017 pour devenir le meilleur joueur au monde, Neymar a finalement tout fait pour quitter Paris seulement deux ans après avoir posé ses valises dans la ville lumière. Si le Brésilien est finalement resté et a même emmené le PSG en finale de la Ligue des Champions, l'ancienne vedette du FC Barcelone n'a pas encore réussi à remplir ses objectifs personnels et collectifs à Paris. Une déception pour beaucoup de supporters parisiens. Pour Daniel Riolo, il ne fait aucun doute que malgré les 115 buts, les 66 passes décisives et les 12 trophées, le joueur de 30 ans est un immense flop au PSG. Et la défaite face à Rennes avec le match raté de l'ancien prodige de Santos ont provoqué ce terrible bilan de la part du consultant de RMC.

« J’ai dit que si on faisait un rapport investissement/rentabilité, c’est le plus grand flop de l’histoire. Je le maintiens et je tiens à dire, je n’avais jamais été insulté en une langue étrangère sur les réseaux sociaux. Là, j’ai fait du Portugais, du Brésilien, pas mal d’Anglais. Il y a encore des grands admirateurs de Neymar, puisque c’est ce que me disaient ces messages. Mais le transfert, plus le salaire mensuel, pour moi, c’est vraiment le plus grand flop. Un média luxembourgeois a fait un sondage et Neymar est loin devant Eden Hazard » a expliqué le consultant de RMC Sport qui a été vivement insulté pour avoir critiqué le rendement de Neymar à Paris. L'éditorialiste estime que le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (77 buts) n'a jamais rentabilisé les moyens investis par le PSG sur lui depuis 6 ans. Neymar aura l'occasion de faire mentir ses détracteurs lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le 14 février prochain. En attendant, la sortie de Daniel Riolo a fait beaucoup de bruit, notamment au Brésil où cela s'ajoute aux casseroles de Neymar après sa Coupe du monde ratée.