PSG : Inquiet pour Verratti et Di Maria avant Naples, Tuchel peste

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après la large victoire contre Amiens en L1 (5-0) : « Ce n'était pas une grande performance, mais c'était sérieux, avec un bon effort collectif. Et c'est pour cela que la victoire est méritée. Mais c'est un peu trop large au niveau du score. Verratti sorti sur blessure ? Marco et Angel Di Maria sont un peu blessés, mais j'espère que ce n'est pas grave. J'espère qu'ils pourront jouer contre le Napoli... Comme je l'avais dit en conférence de presse, on doit aménager les minutes des joueurs, car ils jouent tout le temps. Ils jouent avec leurs équipes nationales, ils font de longs voyages et ces moments après la trêve sont dangereux. Les choses sérieuses débutent ? Naples arrive, et c'est très important que nous ayons la même équipe. J'espère que Thiago Silva, Verratti et Di Maria pourront jouer. C'est un match difficile, mais très important pour nous. C'est un bon sentiment et je pense que nous sommes prêts », a-t-il lancé sur beIN Sports.