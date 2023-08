PSG ‍: Il prévient le Real Madrid, Mbappé, c'est 500 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Kylian Mbappé se poursuit et l’incertitude est encore totale alors que le n°7 du PSG pourrait prendre la parole samedi soir après le match face à Lens au Parc des Princes, et cela à une semaine de la fin du mercato.

Envoyé dans le loft du Paris Saint-Germain en raison de son refus de prolonger son contrat au-delà de juin 2024, Kylian Mbappé a réintégré l’équipe de Luis Enrique… sans pour autant avoir donné son accord au club de la capitale pour une quelconque prolongation de contrat. L’épilogue de ce feuilleton n’est donc pas encore connu et tout pourrait être chamboulé samedi soir après le match du PSG contre Lens au Parc des Princes puisqu’il est possible que le capitaine de l’Equipe de France prenne la parole. Dans le camp parisien, on reste confiant sur la possibilité de prolonger le contrat de Kylian Mbappé.

Au micro de la Chaîne L’Equipe, Philippe Sanfourche est revenu sur la guerre entre le joueur et le PSG durant l’été et pour le journaliste, l’intention de Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais été de vendre sa star. Malgré les ultimatums fixés par le président du Paris Saint-Germain, la volonté du club a toujours été de le garder. Il y a d’ailleurs fort à parier que toutes les offres pour Kylian Mbappé auraient été refusées selon le journaliste de RTL à moins qu’elles atteignent des sphères totalement dingues.

Le PSG n'a jamais eu l'intention de vendre Mbappé

« Kylian Mbappé n’a jamais émis publiquement ou en privé le souhait de quitter le Paris Saint-Germain cet été. A un instant T, il n’a pas souhaité activer une prolongation de contrat et s’en est suivie une situation de conflit voulue par le club et à laquelle il a été contraint de répondre. Prolongation ou transfert, cet ultimatum n’est pas acceptable quand on est un joueur comme lui qui veut avoir les cartes en main. Transfert, ça aurait été dans quelle condition ? Le PSG n’a jamais souhaité se séparer de Kylian Mbappé et il aurait peut-être fallu une offre lunaire à 500 millions d’euros de l’Arabie Saoudite pour convaincre le PSG de le vendre. Au final, Kylian Mbappé a obtenu tout ce qu’il souhaitait : des joueurs français, les départs de Neymar et Verratti et un entraîneur qui est sans doute le plus fort à Paris depuis Carlo Ancelotti » a commenté Philippe Sanfourche, pour qui le Paris Saint-Germain n’a jamais eu l’intention de se séparer de Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. Reste maintenant à voir comment se terminera ce feuilleton alors que pour l’heure, on ignore si l’ancien Monégasque a l’intention de prolonger au-delà de juin 2024 avec le club de la capitale.