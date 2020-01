PSG : Il ne se passe rien au mercato, Tuchel est comblé

Dans : PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain est dans une posture d’observation au mercato hivernal. Le club de la capitale est attentif à ce qu’il se passe, mais n’envisage pas d’être très actif.

Et visiblement, cette accalmie hivernale avant la folie de l’été convient très bien à Thomas Tuchel. Présent en conférence de presse ce mardi avant le match face à Saint-Etienne en Coupe de la Ligue, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a commenté le mercato hivernal de son club, presque intégralement géré par le directeur sportif Leonardo. Et l’ancien manager du Borussia Dortmund a été très clair, il est satisfait de son effectif qu’il souhaite ainsi conserver dans son intégralité.

« On est une grande équipe, on doit avoir tous les joueurs ensemble. Ça veut dire que tout le monde est en forme, c’est bien. Leonardo a de l’expérience, il sait ce qui est nécessaire pour qu’une équipe gagne des titres. On est du même avis avec Leonardo sur le mercato. On n’aime pas trop changer en hiver. Notre équipe travaille bien ensemble, elle a un bon état d’esprit. Nous sommes contents avec le groupe tel qu’il est actuellement, on espère juste qu’il n’y aura pas de blessure. Cavani ? C’était dur pour lui quand il était blessé, maintenant il se bat pour sa place, c’est ce qu’on demande. Il est super pro, c’est un grand joueur, on n’a jamais oublié ça. Il y a de la concurrence, ils veulent tous jouer mais je ne peux rien promettre à personne » a commenté l’entraîneur parisien, qui se contentera volontiers d’un mercato très calme cet hiver.