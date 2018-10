PSG : Il ne défend pas et son dribble ne marche plus, Riolo se paye Mbappé

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Quelque peu en difficulté ces derniers jours au sein du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s'est fait dégommer par Daniel Riolo.

Depuis son fantastique quadruplé contre l'OL en Ligue 1 (5-0) et son entrée décisive avec l'équipe de France contre l'Islande (2-2) le 11 octobre dernier, Kylian Mbappé est moins à son avantage. Auteur d'un seul but lors de ses trois derniers matchs, face à Amiens (5-0) avec le club de la capitale, le prodige de 19 ans n'a pas montré grand-chose face au Napoli en Ligue des Champions mercredi (2-2). À l'image de son équipe, le champion du monde n'a pas affiché la bonne mentalité et le bon état d'esprit collectif pour briller sur la scène européenne. Trop peu utile en phase défensive, l'ancien de Monaco a un peu perdu la simplicité qui faisait sa force au sein de l'attaque francilienne. Ce que Daniel Riolo regrette...

« PSG-Naples ? Les joueurs qui disent que le PSG a été meilleur en seconde période manquent de lucidité. Ils ont réussi 15-20 minutes ? En ce moment c’est un peu la mode... On fait des comptes d’épicier. Dans la globalité, le PSG a été mauvais. Kylian Mbappé a fait un match épouvantable. Il faudra regarder ça de près. Même sur les derniers matchs de l’équipe de France. Il ne joue que quand il a le ballon et fait un dribble que tout le monde commence à connaître et qui va peut-être arrêter de mettre en difficulté les défenseurs », a lancé, sur RMC, Riolo, pour qui Mbappé va devoir renouveler son arsenal offensif, et s'inquiéter aussi de l'absence de travail défensif.