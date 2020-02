PSG : Il manque un Bernard Tapie à Paris pour taper sur Neymar

Dans : PSG.

Battu par le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devra réaliser un grand match au retour pour renverser la vapeur.

Surtout, le PSG devra s’éviter des polémiques extra-sportives d’ici au match retour à Paris afin de conserver ses chances de qualification. Car ces derniers jours, le champion de France en titre s’est mis le feu tout seul entre l’anniversaire de Neymar, les déclarations du frère de Kimpembe, l’anniversaire des Argentins du PSG ou encore le carton rouge totalement idiot reçu par Neymar face aux Girondins de Bordeaux. Pour Jean-Philippe Durand, champion d’Europe avec Marseille en 1993, il manque un commandant de bord tel que Bernard Tapie à ce PSG pour avancer dans le même sens et espérer quelque chose en Ligue des Champions.

« On n’aurait pas gagné la Coupe d’Europe sans être managé par un homme comme (Bernard) Tapie, qui savait tirer le maximum de chaque joueur. Je pense que la situation du PSG, tout ce qui entoure le club, ne serait jamais arrivée avec un manager comme Bernard Tapie. Si Tapie était au PSG aujourd’hui, ça se passerait différemment. Ils auraient plus de chances de gagner la Coupe d’Europe qu’aujourd’hui. Il était très rigoureux avec les joueurs sur la discipline, l’investissement. Je ne pense pas qu’il aurait accepté que Neymar fête son anniversaire deux jours avant un match. Ou ce genre de situations tout à fait improbables. Oui, le foot a changé, il y a plus de business, de communication, de sponsors. Mais je ne pense pas que dans des clubs comme la Juve, Liverpool, le Bayern, il se passe des situations comme au PSG » a indiqué sur RMC l’ancien patron de la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille, qui aurait beaucoup aimé voir Neymar encadré par un boss tel que Bernard Tapie. Le Brésilien aurait sans doute moins apprécié…