PSG ‍: Il fête un but au Havre et se fait tabasser

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

La nouvelle saison de Ligue 1 reprenait ses droits vendredi soir dernier lors de la rencontre entre Le Havre et le PSG. Mais pendant cette rencontre, un événement dramatique s'est déroulé dans les tribunes.

Le PSG a parfaitement réussi sa nouvelle campagne en Ligue 1 avec un succès 4 buts à 1 sur la pelouse du Havre vendredi soir. Lee Kang-In, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani ont trouvé le chemin des filets. D'ailleurs, le but de Barcola en a séduit plus d'un, que ce soit du côté des supporters du Paris Saint-Germain ou du Havre. Parti sur la gauche du terrain, l'ancien de l'OL a éliminé deux joueurs avant de terminer sur une frappe limpide du pied droit. Beaucoup ont applaudi cet exploit. Mais tout le monde n'a pas forcément apprécié cela au sein de l'enceinte havraise.

Une enquête ouverte

En effet, une agression aurait eu lieu après qu'un abonné du Havre a applaudi le but de Barcola. Ce dernier aurait été roué de coups sans que personne ne bouge avant deux ou trois minutes. Ce supporter a d'ailleurs fait part de son témoignage au compte Djamel sur X : « C'est seulement au bout de deux-trois minutes de lynchage qu'une personne de la sécurité est intervenue et j'ai été sorti de la tribune comme un 'bétail', le visage en sang et sans mes enfants. (...) Juste parce que mes deux fils et moi, nous nous sommes enlacés sur le superbe but de Bradley Barcola ». A noter que Le Havre a rapidement condamné cet incident et que le procureur de la République du Havre a lui ouvert une enquête « sur la base des informations publiées dans la presse ». Problème, la personne qui a subi ces attaques ne s'est apparemment toujours pas « manifestée auprès de la police » selon les dires de Bruno Dieudonné à France 3 Normandie. Une bien triste image en tout cas donnée une nouvelle fois par des fans de football, alors que le football français a bien du mal à se débarrasser de la violence dans ses enceintes.