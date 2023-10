PSG ‍: Il critique Mbappé, ce n'est plus interdit

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé est passé à côté de son match contre Clermont, ne parvenant jamais à mettre à défaut l'adversaire du PSG. Alors, quelques critiques lui sont tombées dessus et forcément cela fait du bruit.

Une fois n'est pas coutume, Kylian Mbappé n'est pas dans les joueurs les mieux notés pour le Paris Saint-Germain après le match à Clermont. Le numéro 7 des champions de France n'était pas réellement dans un bon jour, et forcément, comme il attire tous les regards, le capitaine du PSG ne peut pas trop se permettre ce genre de prestation mitigée. Adepte du franc-parler, Yacine Hamened, membre du collectif Paris United et auteur du livre Les hors-jeu du football français, a lâché un tweet, parmi d'autres, dans lequel il s'en prend courtoisement à Kylian Mbappé et à l'impunité dont bénéficierait ce dernier : « Le match de Mbappé… ah non faut rien dire En plus s’il marque dans les 10 dernières minutes, on va m'expliquer que son match est extraordinaire.» Un message relativement anodin, mais qui a mis en rogne des fans du Paris Saint-Germain et surtout de Kylian Mbappé.

Le match de Mbappé… ah non faut rien dire

En plus s’il marque dans les 10 dernières on va m expliquer que son match est extraordinaire 🤦‍♂️ — Yacine hamened (@yacine1607) September 30, 2023

Yacine Hamened a beau être un supporter du PSG depuis longtemps, sans que personne puisse remettre en cause son amour du club de la capitale, les réactions ont parfois été brutales. « Souvent d'accord avec toi et même pour dire que ce soir Mbappé a été nul je n'ai aucun problème avec ça c'est un fait..mais j'ai l'impression qu'on attend que ça pour lui tomber dessus...Messi, Ronaldo(les 2) Zidane ou Maradona ont fait aussi un nombre incalculable de matchs où ils étaient nuls (...) il faut se calmer sur Mbappé il a droit de rater certains matchs au vu des réussis..il y a aussi 10 joueurs autour de lui. On n'est pas au tennis », fait remarquer PSGTeam75. « Le raté de Asensio c'est pas de la faute à Mbappé, les passes ratées de Dembelé non plus, au bout d'un moment il faut arrêter de lui mettre le moindre échec de l'équipe sur le dos. Je te rappelle qu'il revient de blessure, tu es juste un rageux. Il revient de blessure m, donc logique qu'il ne soit pas à 100%. On crache sur lui, car on ne lui accorde aucun droit a l'erreur, par contre les autres, ils ont tous les droits de bouffer la feuille de match », s'énerve Sylvain Ceaux. Cependant, d'autres voix se sont élevés pour rejoindre le membre de Paris United sans sa position.

En leader Kylian Mbappé demande à ses coéquipiers de venir faire l’effort au complet afin de saluer les supporters qui ont fait le déplacement. 🙏🏻🔴🔵pic.twitter.com/KcbSB0a7Z8 — La Source Parisienne (@lasource75006) September 30, 2023

Car visiblement, le feuilleton de l'été sur son possible départ au Real Madrid ou ailleurs a tout de même marqué les esprits du côté parisien. « Non mais pour moins que ça, Neymar se faisait achever. Mais mbappé est protégé par la presse, après, il a une excuse, il revient de blessure », « Son match n’est pas loupé puisqu’il a applaudi les supporter à la fin donc le job est fait », « C'est un très bon joueur, mais il ne s'inscrit dans absolument aucun collectif ça ne l'intéresse pas. Stat, camera, c tt ce qui l'intéresse c dommage », « Contre l’OM, on a été meilleurs après sa sortie, désolé pour ceux que ça va énerver », plusieurs messages sont allés dans le même sens. En attendant, le PSG aura bien besoin d'un Kylian Mbappé au sommet de sa forme mercredi soir à Newcastle. Car quoi qu'on dise, lorsque le numéro 7 parisien est au top, c'est tout le Paris Saint-Germain qui respire mieux.