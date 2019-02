PSG : Il contredit son agent, Nkunku envoie un message à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Auteur de l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain, samedi face à Nîmes, Christopher Nkunku a rendu une excellent copie à l'occasion d'une de ses rares titularisations. Et dans la foulée de son match, le jeune attaquant formé au PSG a également adressé un message clair et net aux dirigeants du club de la capitale. Prenant le contrepied de son agent, qui lors du mercato d'hiver avait clairement dit que Christopher Nkunku était prêt à quitter le Paris SG afin d'avoir du temps de jeu et d'évoluer dans sa carrière, ce dernier a lui lié son avenir avec la formation de Thomas Tuchel.

En effet, l'attaquant parisien, qui entamera bientôt sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain, est déterminé à poursuivre sa route au PSG. « Continuer au PSG, c’est mon intention, mon objectif. Après, oui j’ai réfléchi à mon avenir comme tous les joueurs le font. Aujourd’hui, je suis Parisien jusqu’à la fin de mon contrat en 2020 et après on verra avec le club », a expliqué, en marge de PSG-Nîmes, Christopher Nkunku dont le nom avait notamment circulé du côté d'Arsenal lors du mercato d'hiver. A priori, cette piste est d'ores et déjà à oublier, même si on en connaît pas les intentions du Paris SG concernant une prolongation, ou pas, de son jeune attaquant.