PSG : Il a signé au Barça pour jouer avec Neymar !

Dans : PSG.

Entre 2013 et 2017, Neymar a fait le bonheur du FC Barcelone, un club où il a découvert le football européen en marquant 105 buts en 186 matchs. Mais désormais, il oeuvre au sein du Paris Saint-Germain.

Recruté il y a deux ans et demi pour un montant record, l'international brésilien n’a pas encore atteint son apogée dans le club de la capitale. Blessé lors des deux dernières phases finales de la Ligue des Champions, le Ney sera donc attendu au tournant en début d’année 2020. Histoire de faire un ultime baroud d’honneur avec le maillot du PSG avant son départ estival ? Potentiellement, car le Barça reviendra forcément à la charge. Déjà dans le viseur du FCB pendant le dernier mercato, l’attaquant de 27 ans a donc des chances de retourner dans son club chéri. Emerson l’espère en tout cas, lui qui reviendra à Barcelone en 2021 après son prêt du côté du Betis Séville.

« Vous connaissez Neymar ? Oui, je le connais personnellement, je le suis depuis l'enfance. Mais tu sais une chose ? Je ne l'ai jamais vu jouer en vrai. Un retour du Ney au Barça ? Oui, j'aimerais. J'aimerais revenir un jour au Barça et jouer avec Neymar. Tous les Brésiliens veulent jouer avec lui, et moi aussi », a lâché, sur le Mundo Deportivo, le latéral droit brésilien, qui souhaite donc que sa formation blaugrana fasse tout son possible pour rapatrier Neymar au cours des prochains mois. Si le PSG ne se laissera pas faire, Leonardo sera probablement ouvert au départ de sa star en cas d’une bonne offre.