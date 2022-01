PSG : Icardi fixe ses conditions au mercato !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Courtisé par la Juventus Turin au mercato, Mauro Icardi pourrait quitter le PSG cet hiver.

Barré par la concurrence de Neymar, Messi et Mbappé au Paris Saint-Germain, l’international argentin est ouvert à un départ, mais pas à n’importe quelles conditions. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin propose pour l’instant un prêt payant à hauteur de 2 millions d’euros pour Mauro Icardi. La Vieille Dame n’est pas contre l’idée d’inclure une option d’achat, à condition que celle-ci ne soit pas obligatoire. Des conditions qui ne conviennent pas du tout à Mauro Icardi lors de ce mercato hivernal. Et pour cause, la presse italienne est unanime pour dire que si l’international argentin est bien ouvert à un départ du PSG, il ne partira que si l’offre qui lui est transmise en vaut la peine.

Icardi ne veut pas être prêté

Mauro Icardi refuse d’être prêté sans qu’aucune garantie ne lui soit apportée sur son avenir. En clair, l’attaquant du PSG est ouvert à un transfert à la Juventus Turin, à condition qu’il s’agisse d’un deal définitif et non d’un prêt qui pourrait le faire revenir à Paris dans six mois ou un an. Ces derniers jours, les exigences du Paris Saint-Germain dans le dossier Mauro Icardi avaient fuité. Pour se séparer de son international argentin, le club de la capitale française réclame un transfert avoisinant les 30 millions d’euros. Et au contraire de Mauro Icardi, le PSG pourrait se satisfaire d’un prêt avec option d’achat, à condition bien sûr que le montant de celle-ci colle avec les 30 millions réclamés par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, en dépit des contacts réguliers entre Wanda Nara et la Juventus Turin, le club italien n’a pour l’instant pas fait l’effort de transmettre au PSG une offre de transfert ferme. Ce qui bloque pour l’instant le dossier. Rien d’affolant pour Icardi, qui ne souhaite pas quitter Paris à tout prix cet hiver…