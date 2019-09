PSG : Icardi c'est l'inverse de Zlatan, Paris va adorer

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Buteur chevronné du championnat italien, Mauro Icardi n’est pas du genre à trembler dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Ces dernières saisons, il a prouvé sous les couleurs de l’Inter Milan qu’il pouvait être au rendez-vous dans les grandes soirées européennes. Un atout non négligeable alors que l’international argentin devrait être titulaire mercredi soir face au Real Madrid en l’absence d’Edinson Cavani. Pour Simone Rovera, spécialiste de la Série A et fin connaisseur de Mauro Icardi, il est certain que Paris a recruté un joueur présent dans les gros rendez-vous de C1. ce qui n’était pas toujours le cas de l’un de ses prédécesseurs comme Zlatan Ibrahimovic pour ne citer que lui…

« L’an dernier, on a vu le meilleur visage de la saison de Mauro Icardi en Ligue des champions. Ses performances en Ligue des champions n’ont pas vraiment changé l’image qu’il avait en Italie. Ça l’a sans doute aidé à être plus visible en Europe, car il y avait toujours ce souci d’être un joueur performant en Serie A mais qu’on n’avait pas vu sur la scène européenne. Mais ça ne l’a pas d’un coup fait basculer dans la catégorie des grands buteurs dans les grands matches. Il ne faut pas oublier que son image de grand buteur est née avec un doublé qu’il met avec la Sampdoria face à la Juventus et Gianluigi Buffon. Avec l’Inter, il a souvent marqué face à la Juve ou dans le derby. Cette étiquette de buteur qui marque dans les grands matches, il l’a toujours eue. La Ligue des champions a juste confirmé qu’il était capable de le faire au niveau européen » a indiqué le consultant de RMC, qui ne semble pas douter un instant de la réussite de Mauro Icardi à Paris. Où il sera en grande partie jugé sur ce genre d’affiche européenne de prestige…