PSG : Icardi annonce cash son départ à Leonardo

Le confinement a visiblement permis à Mauro Icardi de réfléchir à son avenir, et l’attaquant argentin a décidé de quitter le PSG.



En théorie, l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’est pas décideur de son avenir, puisqu’il est prêté par le club lombard au Paris SG, avec une option d’achat à 70 ME. Mais, même si le champion de France décidait de faire les démarches pour l’acquérir, la décision d'Icardi avant de s’engager pour cinq saisons importe forcément dans les négociations. Et pour Nicolo Schira, journaliste spécialiste du mercato très bien informé sur l’actualité italienne, Mauro Icardi a pris sa décision, et l’a faite connaitre. Très déçu par la deuxième partie de saison et conscient que Thomas Tuchel ne le considérait pas du tout comme un titulaire indiscutable, l’Argentin a choisi de revenir en Italie, avec l’espoir de rejoindre la Juventus Turin pendant l’été. Surtout, Mauro Icardi a annoncé sa décision à Leonardo, en compagnie de sa femme et agente Wanda Nara.



Devant la fermeté du couple, le PSG s’est incliné, et en a pris note pour l’avenir. Première conséquence, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont fait savoir à l’Inter Milan que l’option d’achat ne serait, sauf coup de théâtre, pas levée en fin de saison, et qu’il n’était pour le moment plus question de remettre le sujet sur la table. Même si l’affaire financière n’est pas négligeable, recruter un joueur qui ne veut pas venir n’est pas dans l’optique des dirigeants du PSG, et cela peut se comprendre.