Covid-19 : Wanda Icardi scandalise son ancien mari

Discrète en cette période de confinement, Wanda Nara, la femme de Mauro Icardi, a tout de même provoqué la colère de son ex-mari, Maxi Lopez.

Il faut dire que des liens très fort unissent l’actuel footballeur de Crotone (Série B) et Wanda Nara car ensemble, ils ont eu trois enfants. Et c’est justement car l’actuel compagne de Mauro Icardi a fait courir un énorme risque aux enfants de Maxi Lopez que ce dernier a véritablement explosé. Sur son compte Instagram, l’ancien attaquant de la Sampdoria a fait part de son incompréhension alors que Wanda Nara a quitté Paris pour s’installer à Bergame, l’épicentre de l’épidémie du coronavirus en Europe, durant le confinement.

« Tu as emmené nos enfants de Paris à l'épicentre de l'épidémie ! Je voudrais savoir pour quelle raison tu brises la quarantaine d'une pandémie mondiale, dans laquelle tout le monde est prié de ne pas sortir et exposes nos enfants à un voyage d'un pays à l'autre ? Vous vous déplacez et vous rendez à l'épicentre de l'infection (Lombardie) en Italie sans mesurer les conséquences. Que se passe-t-il dans ta tête en ces moments où la chose la plus sacrée que tu as au monde est la santé de nos enfants ? Je suis indigné que tu n'en sois pas consciente. Si vous ne voulez pas le faire pour vous-même, faites-le pour eux parce qu'aujourd'hui, tu es la mère de 5 enfants mais tu ne sembles pas le remarquer » a balancé Maxi Lopez, remonté comme une pendule contre son ex-femme. Voilà une polémique dont Wanda Nara se serait bien passée, elle qui ne s’était pas fait remarquer depuis un bon moment…