PSG : Icardi à la Juve, Wanda Nara en action

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Mauro Icardi veut se relancer en quittant le Paris Saint-Germain. Sa femme et agent, Wanda Nara, a rencontré le président de la Juventus, Andrea Agnelli, pour évoquer un prêt en deuxième partie de saison.

Mauro Icardi vit un exercice 2021-2022 particulièrement compliqué pour le moment. Il a perdu encore un peu d’importance au sein de l’effectif avec l’arrivée de Lionel Messi. La concurrence est rude avec également Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. L’attaquant argentin a fait 17 apparitions depuis le début de la saison, souvent des bouts de matchs. Il n’a inscrit que 3 buts toutes compétitions confondues. Ses problèmes extra-sportifs, notamment sa brouille avec sa femme, Wanda, n’ont pas aidé. Ce contexte général donne des envies d’ailleurs à Mauro Icardi. Il est attiré par un retour en Italie, où sa cote demeure très bonne, sauf peut-être du côté des supporters de l’Inter. Il pourrait d’ailleurs signer chez l’ennemi, la Juventus. Des négociations ont démarré entre les deux parties et tout pourrait aller très vite au mercato hivernal.

Icardi en prêt à la Juve, ça discute fort !

Selon les informations de Foot Mercato, Wanda Nara et la Juventus discutent activement pour un prêt de Mauro Icardi en deuxième partie de saison. La femme et agent de l’attaquant du PSG a rencontré le président de la Juventus, Andrea Agnelli, à Turin. Le patron de la Vieille Dame a fait savoir à Wanda Nara qu’il était extrêmement intéressé par une signature de Mauro Icardi. Si un transfert est écarté, Mauro Icardi étant encore lié au PSG jusqu’en juin 2024, un prêt est clairement à l’étude. Si les discussions avec la Juventus sont positives, Wanda Nara prépare un plan B voir C. Elle a « pris la température » avec d’autres gros clubs de Serie A. Le retour de Mauro Icardi en Italie se précise donc de plus en plus.